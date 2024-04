Angra faz escolha inteligente de repertório e se foca no momento atual

Depois de ser referenciado incessantemente tanto na edição anterior, com uma apresentação especial reunindo integrantes do Shaman e do Viper para homenagear Andre Matos, quanto na edição atual, com o show do ex-vocalista Edu Falaschi, finalmente o próprio Angra, em pessoa, teve a chance de subir ao palco do Summer Breeze Brasil. E a escolha de repertório para a apresentação de hoje (26) não poderia ter sido mais apropriada.

Ao invés de apelar para a nostalgia, com aquela óbvia seleção de canções clássicas que funcionaria bem no formato festival, a banda brasileira optou por falar de sua história com foco no hoje. Este foi, de fato, um show da turnê de "Cycles of Pain", seu mais recente disco de estúdio, lançado em 2023. Claro que a trupe capitaneada pelo vocalista Rafael Bittencourt não deixaria de tocar faixas icônicas (e a abertura com "Nothing to Say" e "Angels Cry" foi absolutamente certeira). Mas se tem álbum novo na praça, então vamos mostrar o seu potencial para o público e ponto final.

O resultado que os singles "Tide of Changes" (com Felipe Andreoli brilhando no baixo) e "Ride Into The Storm" causaram na plateia mostra que a estratégia foi certeira. Tanto elas quanto "Vida Seca" - originalmente com uma parte em português cantada por Lenine e aqui entoada por Rafael, com ajuda massiva do público - mostraram o potencial que estas novas canções ainda têm. Muita lenha pra queimar.