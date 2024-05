Karol G mistura Pabllo, Kevin o Chris, Dennis e Bial em show no Brasil

No meio do show, fez contagem regressiva para receber Kevin o Chris e Dennis no palco, para cantar ao vivo a versão remix de "Tá Ok", que conta com sua participação e do também colombiano Maluma. Humilde, falou para os brasileiros: "Obrigada pela oportunidade que me deram".

Dennis participa do show de Karol G, em São Paulo Imagem: Lucas Ramos/Brazil News

Pabllo Vittar também entrou no palco para uma participação especial. "Ela é muito linda", disse Karol antes de introduzir a drag brasileira, que surgiu no meio do palco em cima de uma moto ao som de "Sua Cara", faixa de Vittar em parceria com Anitta e Diplo. A brasileira estava usando uma lace rosa, assim como Karol, e elogiou a colombiana no palco: "Você é a nossa rainha".

Veja Pabllo Vittar e Karol G

A drag escorregou enquanto dançava com Karol, mas driblou a situação abrindo um espacate. A colombiana ficou impressionada com Pabllo. "Nunca vi isso na vida", disse.