Leandro Lima viverá lenda do rock na peça 'Elvis: A Musical Revolution'

Produzido através de um acordo especial com a Authentic Brands Group, ELVIS: A Musical Revolution é apresentado por um contrato especial com a Broadway Licensing, LLC.

"Sempre tive vontade de fazer um papel biográfico, dar vida a um ícone dessa dimensão, presente no imaginário da maioria das pessoas do planeta, por décadas. É uma grande responsabilidade e um enorme desafio, mas estou pronto para me entregar a essa missão. É um presente que pretendo dividir com todos os fãs do Rei" . Leandro Lima

Serviço

Dia: de 01 de agosto a 01 de dezembro

Horários:

Quintas-feiras, às 20h

Sextas-feiras, às 20h

Sábados, às 16h e 20h

Domingos, às 16h e 20h

Local: Teatro Santander

Endereço: Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 2041

Classificação etária: 10 anos, menores acompanhados dos pais ou responsáveis legais.

Preços

VIP: R$ 190,00 meia entrada e R$ 380,00 inteira

PLATEIA SUPERIOR: R$ 125,00 meia entrada e R$ 250,00 inteira

FRISA PLATEIA SUPERIOR: R$ 125,00 meia entrada e R$ 250,00 inteira

BALCÃO A: R$ 90,00 meia entrada e R$ 180,00 inteira

FRISA BALCÃO: R$ 19,50 meia entrada e R$ 39,00 inteira

BALCÃO B: R$ 19,50 meia entrada e R$ 39,00 inteira