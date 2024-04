Pacaembu segue sem alvará uma semana após show cancelado e dia de caos

Concessionária confirmou o cancelamento depois de uma queda de braço entre prefeitura e organização. "A Concessionária Allegra Pacaembu e a Four Even, no intuito de cumprir as determinações da prefeitura de São Paulo, informam que o show que seria realizado na data de hoje, 19 de abril de 2024, com o cantor Roberto Carlos, não será realizado."

A prefeitura chegou a ir ao estádio para interditá-lo após a insistência da empresa em manter o show, mesmo com veto. Por volta das 17h10, viaturas da GCM e da PM, além de funcionários da subprefeitura da Sé, chegaram ao estádio com placas de interdição. Ninguém quis falar com a imprensa no portão principal. Assim que a concessionária confirmou o cancelamento do show, às 17h30, os funcionários da prefeitura deixaram o local.

Uma vistoria dos Bombeiros e do Contru apontou a falta de segurança no local. Em nota, a prefeitura informou que os "representantes da empresa responsável pela concessão do Pacaembu também acompanharam os testes em que foi constatado não haver condições para a realização do evento".

Corpo de Bombeiros recomendou à Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento que o show fosse cancelado, por meio de ofício enviado no dia 18 de abril. O documento encaminhado pela corporação indicava que o evento não estava de acordo com as normas de segurança e não possuía licença nem alvará. MP-SP e secretaria foram notificados.

O órgão cita falhas de segurança como:

Casa de bombas de incêndio não estava compartimentada;