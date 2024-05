Bailarino de Madonna mostra bastidores de show no Rio: 'Nunca esquecerei'

Sasha Mallory, bailarino de Madonna, mostrou bastidores de show gratuito no Rio de Janeiro para encerrar a "The Celebration Tour".

O que aconteceu

No Instagram, o dançarino apareceu em vários pontos turísticos da capital carioca, como o Cristo Redentor. "Orgulhoso. Eu sei que sou abençoado por poder correr o mundo novamente com a Rainha do pop."

Ele também compartilhou momentos da concentração no palco antes do balé estrear no palco. "Terminar essa turnê épica no Rio com esses gênios criativos me humilhou mais uma vez. Essa é a quarta turnê que faço com Madonna e toda vez é uma experiência diferente e esclarecedora"