Chief Adjuah, Jihye Lee e Charles Lloyd: destaques do auditório do C6 Fest

Nascido em Memphis, Tennessee, em 1938, começou a tocar saxofone na adolescência, e rapidamente se destacou como um prodígio musical. Nos anos 1960, se tornou uma figura proeminente na cena, ganhando reconhecimento por suas colaborações com artistas como Chico Hamilton, Cannonball Adderley e Herbie Hancock.

Uma das características de seu estilo é sua capacidade de incorporar uma ampla gama de influências em seu som, incluindo jazz, música clássica, world music e até mesmo elementos do rock, abordagem inovadora que o tornou uma figura influente no desenvolvimento do jazz contemporâneo. Quem quiser conhecer um pouco mais sobre esse grande artista, o documentário Arrows Into Infinity é uma opima pedida.

Dinner Party

Formado por quatro dos mais talentosos artistas da atualidade, os saxofonistas Terrace Martin e Kamasi Washington, o pianista Robert Glasper e o produtor 9th Wonder), o Dinner Party traz uma mistura super cativante de elementos tradicionais e modernos, o resultado é um som bem sedutor que une com elegância vários estilos musicais, jazz, hip-hop, R&B e música eletrônica. Os arranjos são ricos com improvisações brilhantes e camadas de textura sonora que criam uma atmosfera super envolvente.

O projeto começou da vontade de Terrace Martin e Robert Glasper fazerem algo juntos, ganhou vida com a chegada de Kamasi e 9th Wonder e em julho de 2020, lançaram o álbum de 7 faixas "Dinner Party", seguido pelo lançamento de uma versão intitulada "Dinner Party: Dessert". E o que era pra ser um projeto único, caiu tanto no gosto do público e da crítica que o grupo começou fazer diversas apresentações e agora chega ao Brasil.

Daniel Santiago e Pedro Martins

Daniel Santiago, guitarrista, compositor e arranjador, criou um som ao mesmo tempo acessível e sofisticado, com uma fusão de influências brasileiras, jazzísticas e contemporâneas. Além disso, já colaborou com uma variedade de artistas, como Eric Clapton, Hamilton de Holanda e Milton Nascimento, o artista lançou recentemente seu quinto álbum solo, o belíssimo Songs for Tomorrow, com participações de Aaron Parks e Eric Clapton.