Com Molejo, Anderson foi enredo no Carnaval de 1999 em desfile com famosos

Integrantes do Molejo desfilaram juntos em carro alegórico. A Unidos da Tijuca terminou o Carnaval de 1999 na 9ª posição (antepenúltima) do grupo de elite carioca.

Na época da homenagem, Molejo se destacava como principal grupo de pagode. Músicos acumulavam 10 anos de carreira, 5 álbuns e mais de 3 milhões de discos vendidos em 1999.

Confira letra do samba "No palco da alegria, Molejão é rei nesta folia"

Alô, Brasil

A festa já vai começar

O rei chegou para coroar o carnaval

Grupo Molejo a majestade musical

Eu quero educação,

Moradia, saúde, alimentação

Desfrutar de lazer

Pra alegrar o meu reino

E fazer feliz o meu viver

Minha bandeira é da paz

E esperança

Nossa banda vai tocar

E você vai entrar na dança

Paixão pelo futebol

É gol

A bandeira do samba

O Molejão levantou

Quem samba com Molejo

Samba diferente

A formiga tira onda

E dá um show no samba quente

Ai, caçamba!

Se tá maluca

Tá doidinha com meu samba

Meu pensamento verde é a bonança

O paparico é brincadeira de criança

Na dança da vassoura

Eu vou varrendo a tristeza

Não quero saber de tititi

Nem se a bruxa está solta dentro da Sapucaí

Vem no balanço amor

Eu quero é molejar

Hoje a explosão do samba

Não pode parar

*samba escrito por Tuninho Gentil, Nogueirinha, Marcos Batista e Graciele