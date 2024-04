Mulher com 2,2m de bumbum mostra dificuldade para comprar cadeiras

Natasha Crown é uma sueca que pretende se tornar a pessoa com o maior bumbum do mundo. No entanto, ela tem encontrado algumas dificuldades no processo.

O que aconteceu

Nas redes sociais, Natasha mostrou a dificuldade que tem para encontrar uma cadeira, ou um assento, em que consiga sentar.

Natasha tem 2,2m de bumbum. O objetivo é ultrapassar os 2,5m, para ter o título de maior bumbum do mundo.