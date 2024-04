Luciana Gimenez diz estar solteira e desabafa: 'Difícil achar hétero'

Luciana Gimenez, 54, atualizou seu status de relacionar e disse estar difícil arrumar homem heterossexual para namorar.

O que aconteceu

Solteira, Gimenez reclamou da suposta falta de heterossexuais para se relacionar em seu próprio podcast, Bagaceira Chique. Durante entrevista com a atriz Carolina Ferraz, a apresentadora explicou que prefere homem 100% hétero.

"Tá difícil de achar hétero... E hétero, hétero... Porque hoje em dia tem assim 'ah, eu sou hétero, mas eu só saio com...' Calma, gente... Não tenho problema com gay, com nada, mas hétero tem lá no dicionário o que é hétero, as pessoas estão confundindo até nisso e tudo bem", declarou.