Por que não tem a música que quero? Como tirar 100? Os segredos do karaokê

Para comprar novas músicas, o cliente compra créditos na Raf. Cada música custa de 6 a 20 créditos, o que, na prática, significa que algumas músicas são mais caras. Exemplificando: "Shallow", de Lady Gaga e Bradley Cooper está entre as mais caras (20 créditos), enquanto "Natasha", do Capital Inicial, está entre as mais baratas (6 créditos).

Quer tirar nota boa? Cante alto e no ritmo. Qualquer pessoa que já tenha se esguelado no karaokê sabe que os critérios de avaliação parecem questionáveis. A Raf Eletronics diz que "o sistema de pontuação nos aparelhos são mensurados conforme a pessoa que está cantando alcança as notas e entonações corretas da música".

Mas é difícil para uma máquina avaliar, de forma artística, quem está cantando. "Fica muito difícil para a máquina captar tudo, avaliar quais são os tipos de notas que podem ser usadas em cada tonalidade diferente, equalizar tudo isso e dar a nota, tudo em dois minutos. É muito complexo".