Modelo capa da Playboy diz ser adepta do nudismo durante meditação

Sintonia. "É uma experiência transformadora estar em sintonia com a natureza enquanto se pratica meditação. Acredito que tudo que se faz com intenção, com fé e de coração é válido".

Gosto de fazer nua porque gosto de sentir a natureza em meu corpo, o sol, a lua, o vento, a chuva, a maresia, o cantarolar dos pássaros me faz sentir realmente em outra dimensão. Luana Caetano

Companhia de amigas. "Na verdade ainda não encontrei nenhuma alma gêmea que curtisse praticar meditação comigo, inclusive estou em busca de uma. Sempre que vou à praia [praticar] estou com amigas que também curtem sentir a natureza da mesma forma".

A meditação naturista prioriza a nudez como forma de alcançar uma conexão mais profunda com o próprio corpo e o meio ambiente.