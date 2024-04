Gisele Bündchen é vista chorando após ser parada pela polícia por infração

Gisele Bündchen, 43, foi flagrada por um paparazzi enquanto conversava com a polícia.

O que aconteceu

Segundo informações do Page Six, a supermodelo começou a chorar depois de ser parada pela polícia após cometer uma infração de trânsito nesta quarta-feira (24). O caso aconteceu na Flórida, Estados Unidos.

Um policial a abordou através da janela do motorista de sua Mercedes. Ele lhe entregou um pedaço de papel, que o veículo não sabe o que estava escrito. Chateada com a aproximação do paparazzi e a situação, seu rosto estava vermelho enquanto ela parecia enxugar as lágrimas.