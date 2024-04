Após perder tudo, Antenor vira alvo de armação perigosa de Bebel e Olavo

Antenor diz a Lúcia que tem consciência do erro que cometeu, mas garante que não sabia o que era um verdadeiro amor até conhecê-la. Lúcia não aceita a justificativa de Antenor e vai embora. Fred pede desculpas a Camila por não ter acreditado nela.

Camila dá um tapa em Fernanda e a acusa de não ter caráter. Bebel confirma que está grávida e Olavo diz que ela precisa passar a noite com Antenor para que ele pense que o filho é dele.· Antenor, desolado, conversa com Lutero e Olavo no bar do hotel e exagera nos drinques.

Bebel chega sensual. Olavo tenta aproveitar o estado de embriaguez de Antenor para aproximá-lo de Bebel. Daniel se surpreende ao ver o estado de Antenor.