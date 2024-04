'Vai ser show de rock das antigas', diz Bruce Dickinson sobre turnê solo

Vai ser a primeira turnê solo de Dickinson no Brasil desde 1999, quando passou por aqui na "Chemical Wedding Tour", divulgando o disco de mesmo nome. Tanto tempo longe, claro, vai refletir no setlist.

"Provavelmente vamos tocar quatro músicas do novo álbum ("The Mandrake Project") e o resto será as músicas que todos querem ouvir, porque não as ouvem há 25 anos", comenta Dickinson. "Então, teremos material de 'Accident of Birth', 'Balls to Picasso', 'Tyranny of Souls' e, obviamente, de 'Chemical Wedding'".

O cantor Bruce Dickinson promete show de rock das antigas na sua turnê pelo Brasil Imagem: Francesco Castaldo/Getty Images

Ele destaca duas: "Vamos tocar 'Tears of the Dragon', claro, senão levamos um tiro (risos), e 'The Alchemist', que vai ser incrível de tocar ao vivo", diz, ressaltando que esta última será um presente para os fãs, já que raramente entra no setlist de algum show.

Banda afiada

Dickinson virá acompanhado de Dave Moreno (bateria), Mistheria (teclados) e Tanya O'Callaghan (baixo), que gravaram "The Mandrake Project", além dos guitarristas Philip Na?slund e Chris Declercq. Apesar da baixa do guitarrista, produtor e amigo Roy Z, que ficou de fora da turnê por motivos profissionais, Bruce não poderia estar mais feliz com o time que montou.