Linn da Quebrada anuncia pausa na carreira para tratamento contra depressão

No texto, a equipe da cantora fez um desabafo sobre reconhecer o momento de focar na saúde. "Tem horas que é preciso parar e reconhecer que o caminho mais seguro é entender a dimensão do problema e compreender que uma doença como essa não pode ser negligenciada. Contamos com o apoio de vocês durante este período, respeitando sua privacidade e a de sua família e amigues".

No comunicado, eles ainda deixaram um agradecimento aos fãs. "Pedimos a compressão de todos neste momento, essa luta também é por vocês. Aproveitamos para agradecer todo o carinho e a admiração que fãs e parcerias sempre tiveram por ela, e um desejo para que continuemos vibrando por Lina, que logo logo estará de volta", afirmava o comunicado.

Por fim, o comunicado destacou que os shows marcados não contarão com a presença da cantora. "Sobre os shows que estão com vendas abertas neste momento, o aviso é de que eles não contarão com a presença da Lina. Para quem desejar obter reembolso dos ingressos já comprados, por favor, entrar em contato diretamente com as respectivas casas".