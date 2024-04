Ex-participantes expõem frio e fome em reality: 'Não paga meu champanhe'

Fome e falta de itens básicos. Dicesar descobriu que era um reality do tipo perrengue quando chegou na vila. "Entrei e vi só três casas e 70 pessoas. Dormir com gente que você nunca viu, dividir coberta com gente que você nunca viu". Entre as tretas do reality, para Dicesar o mais difícil foi ficar sem café e ter que escolher qual refeição fazer: almoço ou janta, por não ter comida para as duas refeições.

"Eu ficava desesperada. Eu abria a geladeira e não tinha nada pra comer", relata Lary Bottino, que já participou de outros realities como De Férias com Ex (MTV) e A Fazenda (Record).

Falta de itens de higiene pessoal foram relatados por Mirian Carter. "Às vezes não tinha papel, as câmeras não pegavam, eu abria a porta com o pé porque eu pensava que o povo não lavava a mão e às vezes não tinha sabão suficiente. Por sorte levei um sabonete líquido. Sou extremamente organizada e perfeccionista", diz a influenciadora.

Frio dentro e fora da vila. Hulk Magrelo passava o dia todo de coberta para enfrentar as baixas temperaturas do ar condicionado. Lary Bottino criou uma estratégia para não se entregar às provocações da própria produção do reality. "Eu dormia embaixo da mesa da cozinha, porque ali o ar condicionado não pega e não tinha barulho", afirma Bottino.

Dicesar foi um dos confinados que precisou dormir do lado de fora da casa, mas não tinha espaço na barraca. "Era muito frio em Itapecerica da Serra, Isso que a gente tava com calça térmica, jeans por cima, camiseta térmica, eles te dão todo o suporte, dormia numa barraca e chovendo ainda."

Já Lary afirma que a emissora não oferecia nenhum suporte para o frio e os participantes precisavam levar suas próprias roupas. A reportagem questionou a emissora, que ainda não se manifestou. O espaço segue em aberto.