Urach diz que colocou 2 litros de silicone nos seios: 'Ficou perfeito'

Ela ainda lembrou quando fez sua primeira cirugia plástica. "Foi aumento das mamas. Eu lembro que eu tinha amamentado o Arthur uns quatro anos, então sobrou bastante pele e caiu o peito. Era uma realização pessoal minha colocar prótese de silicone. Na época não fiz redução mamária, eu só fiz colocação da prótese. Mesmo assim ele ficou caído, e anos depois eu coloquei uma prótese maior, mas sobrava muita pele".

"Depois coloquei uma prótese maior porque gostava de peito maior. Ainda não estava satisfeita porque não estava do tamanho que eu queria. Então, hoje eu me sinto bem satisfeita, está preenchida toda pele e cheguei no tamanho que eu sempre sonhei. Estou muito feliz", contou ela.

Andressa também contou sobre as novas tatuagens em seu corpo. "As novas tatuagens são uma onça na perna direita e uma coruja na perna esquerda. Eu não mostrei ainda porque está na fase de processo. Quando estiver completa, eu mostro para vocês. Antes não tem graça porque não dá para ver exatamente como vai ficar o resultado. Então, tem que esperar as sessões serem concluídas para mostrar como realmente vai ficar. Está ficando bem bonito".