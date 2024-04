Gabriela Loran detalha redesignação sexual: 'Primeiro orgasmo clitoriano'

Ela também contou que vem se descobrindo. "Tive meu primeiro orgasmo clitoriano usando um vibrador do tipo bullet e foi maravilhoso. Descobri uma nova parte de mim, vi que deu tudo certo".

Antes de fazer a cirurgia, Gabriela estudou bastante sobre o procedimento. "Desde quando comecei a tomar hormônio, aos 24 anos, sempre procurei muita informação. Decidi que iria fazer em 2018. Comecei a estudar e a conhecer os médicos, e conheci o médico que me operou. Sempre tive muita calma, paciência, estudei para não me arrepender e para saber o que é melhor pra mim"

Ela ainda pensou em fazer no Brasil, mas preferiu viajar para Tailândia. "Aqui, primeiro, eu tive o baque com os valores muito altos só para a consulta, que custava tipo R$ 700, mas, além disso, senti uma falta de tato, de preparo, de humanidade, não me senti acolhida nas clínicas, nem pelos médicos e é uma cirurgia para a qual eu estava levando o meu sonho! Foi aí que resolvi que não seria aqui"

A atriz não se arrependeu de fazer em Bangkok, na Tailândia. "A estrutura é sensacional. Cheguei e fui buscada pela equipe do hospital no aeroporto e segui direto para o hospital. Conversei com o médico e ele me passou muita confiança. Não levei fotos de referência, só disse para ele que queria uma 'pepequinha', pequena, justamente porque lidar com o volume sempre me atrapalhou"

Gabriela investiu R$ 95 mil no processo e ficou 21 dias internada no hotel do hospital com enfermeiras 24 horas por dia. "Mas esse valor incluía a hospedagem nesse hotel deles, a operação e todos os cuidados do pós- operatório, até os traslados para o aeroporto. No Brasil, o custo era de R$ 70 mil apenas para operar".