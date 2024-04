Estacionamento, geladeira, avião: famosos curtem aventuras sexuais sem medo

Ao jornal O Globo, em 2021, o casal contou que a vida entre quatro paredes não tem nenhuma mesmice. "Uma vez transamos durante o voo Rio-Lisboa. E não fomos para o banheiro, foi na poltrona. Coloquei a coberta e virei de lado. A gente gosta da adrenalina", revelou a modelo.

Ainda de acordo com a Cíntia, no início da pandemia a troca de nudes e o sexo virtual foi algo frequente.

Pedro Scooby e Cintia Dicker não escondem que são um casal fogoso Imagem: Thiago Mattos/Brazil News

"No mar com peixinhos olhando"

Ivete Sangalo, 51, admitiu para Otaviano Costa, no programa OtaLab (UOL), que "já fez ousadia" com o marido, Daniel Cady, em "todo tipo de lugar".

Em bate papo descontraído, a artista entregou que ela e o maridão não conseguiram segurar o fogo da paixão em alto mar. "Já fiz depois do show, no mar com os peixinhos olhando", contou.