Com 1º lote esgotado, João Rock anuncia início da venda de novos ingressos

Após esgotar o primeiro lote, o Festival João Rock anunciou o início da venda dos últimos ingressos. Os bilhetes poderão ser adquiridos na quarta-feira (24), às 12h.

O que aconteceu

O festival começa a venda do último lote para todos os setores do João Rock. De acordo com o festival, 80% dos ingressos disponíveis para o evento já foram comercializados. O João Rock ocorre no dia 8 de junho, no Parque Permanente de Exposições de Ribeirão Preto.

Com valores a partir de R?230, os acessos do último lote estarão disponíveis para compra exclusivamente pelo site oficial do festival e nos pontos físicos, localizados nas lojas Ophicina dos shoppings de Ribeirão Preto.