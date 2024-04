Rodrigo Simas se diz aliviado após assumir bissexualidade e expõe ataques

Visão da bissexualidade. "Me afirmo na orientação que eu tenho (bissexualidade), não estou em cima do muro. Demorei a entender isso, porque a minha sexualidade é muito invisibilizada."

Sobre ser uma figura importante para a comunidade LGBTQIAP+. "De alguma forma, fazia parte da comunidade, mas não me sentia assim. Era muito mais sobre como eu estava me encontrando ou quem eu estava procurando aqui dentro de mim. Não sabia quem eu era, estava me formando ainda. Fico muito feliz e honrado de representar e dar voz a uma das letras dessa sigla."

Alívio. "Eu não planejei falar sobre o assunto, mas, quando me perguntaram, eu respondi com tranquilidade, porque está tudo bem, eu estou bem comigo mesmo. A gente vive numa sociedade que nos pressiona em todos os sentidos. (...) De certa forma é um alívio poder ser eu mesmo, não precisando me moldar a nada."