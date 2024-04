Personal de Gracyanne ganha 20 mil seguidores e posta contato para parceria

Fala galera, tudo bem? Então! Venho me pronunciar sobre alguns acontecimentos na minha vida, acho que vocês estão esperando isso, tenho recebido bastante mensagens no Direct, WhatsApp e etc, mas se é pedrada que vocês querem, coloquem o capacete que eu cansei de me calar e irei falar. Toda a verdade.

Fim do casamento

Gracyanne e Belo não estão mais juntos Imagem: Reprodução/Instagram

O término de Belo e Gracyanne Barbosa veio a público na quinta-feira (18), com a musa fitness admitindo ter traído o cantor. O casal teria dado um ponto final ao relacionamento de 15 anos há mais de 8 meses.

Apesar de tentativas de perdão para continuarem juntos, o casamento teria se desgastado definitivamente. "A minha relação com o Belo se tornou distante", afirmou a dançarina para o colunista de Splash Lucas Pasin.