'Novo momento na minha carreira', diz Pabllo em 1º show após novo álbum

Pabllo Vittar, 30, foi uma das principais atrações da madrugada deste domingo (21) no Hopi Pride, festival LGBTQIA+ que aconteceu no Hopi Hari, em Vinhedo, São Paulo. Esse foi o primeiro show da cantora desde o lançamento do álbum "Batidão Tropical Volume 2".

Em conversa com Splash, Pabllo confessou que estava ansiosa para se apresentar e dar início a esta fase. "É um novo momento na minha carreira, e eu tenho uma história com esse festival de longa data. É um show bem especial", disse.

Pabllo fez uma mistura de "batidões tropicais" durante a sua apresentação, que começou por volta da 1h50 da manhã. Ela cantou sucessos da primeira versão do disco, marcado por regravações de bandas como Companhia do Calypso, e as faixas novas, como "Pede Pra eu Ficar".