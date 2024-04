Em meio a rumores de affair, Deolane Bezerra e Fiuk curtem show juntos

Deolane Bezerra, 36, e Fiuk, 33, marcaram presença no show do Soweto, que aconteceu no último sábado (20), em São Paulo.

O que aconteceu

O registro dos dois curtindo o show ascendeu o boato de um possível namoro. Eles negam a relação, mas têm compartilhado com frequência registros juntos.

Deolane e Fiuk, inclusive, já foram clicados em clima de romance em um show de Simone Mendes.