Fã da Banda Uó dribla o luto para prestigiar retorno do trio no Hopi Pride

A Banda Uó está, oficialmente, de volta. Eles se apresentam hoje (20), no Hopi Pride, em Vinhedo, interior de São Pailo. Essa é a primeira apresentação do trio formado por Mel Gonçalves, Mateus Carrilho e Davi Sabagg desde que eles anunciaram o retorno aos palcos.

O show da Banda Uó começa às 2h50 da manhã, mas desde às 16h já haviam fãs na expectativa para revê-los. "Eu os acompanho desde 2014 e costumava ouvir com meu irmão. Ele faleceu em 2022, então o show de hoje tem um significado muito grande pra mim", contou Rafaela Gutierrez, 31, em conversa com Splash.

Ela tem uma tatuagem do irmão no braço, como uma homenagem, e se emocionou ao falar dele. "Quero ouvir a música Búzios do Coração, que é a que ouvíamos juntos", confessou. Rafaela ainda relembrou que começou a gostar da banda após ter encontrado Mel em uma balada de São Paulo. "Ela foi muito simpática comigo".