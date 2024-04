Festival em SP reúne público LGBTQIA+ em parada antecipada: 'Todos felizes'

"Se a gente vem aqui nos dias normais, de segunda a sexta e nos finais de semana, está todo mundo mais comedido. Você vem no dia de Pride e está todo mundo feliz e falando alto. É uma animação diferente. Tem animação do parque, que é normal e de todo dia, mas quando você vem no Pride, é um tipo de animação que não dá todo dia. É uma liberdade diferente", afirmou.