Festival com entrada gratis reúne bandas punk lideradas por mulheres

O Festival Mulheres n@ Punk reúne neste domingo (21), em São Paulo, as bandas As Mercenárias, Dominatrix, Charlotte Matou um Cara, Ratas Rabiosas e Refugiadas, todas lideradas por mulheres e voltadas à sonoridade punk. O evento acontece no Centro Cultural Tendal da Lapa e tem entrada gratuita.

Mulheres n@ Punk integra a programação da Secretaria Municipal de Cultura. Além dos shows, o festival tem ainda uma feira de economia criativa com 60 expositores, que levarão ao local discos, livros, fanzines, camisetas, artesanatos e gastronomia artesanal, entre outros produtos relacionados à cultura punk.

Principal atração do evento, As Mercenárias, criada nos anos 1980, é uma das pioneiras do punk nacional sob o comando de mulheres. O guitarrista Edgard Scandurra, do Ira!, chegou a tocar bateria na banda.