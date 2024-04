Anitta sensualiza com biquíni diferente e fãs reagem: 'Ofusca muito'

Anitta, 31, postou uma sequência de fotos nas redes sociais e chamou a atenção com um biquíni diferente.

O que aconteceu

No Instagram, a famosa compartilhou cliques dos últimos dias, incluindo a sua participação no Coachella, nos EUA, no show de Peso Pluma. Neste sábado (20), reforçou: "Apenas boa energia envolvida".

O biquíni em uma das fotos se destacou. O modelo é de lacinho e conta com uma margarida na parte de cima.