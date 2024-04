Zendaya avisou família sobre cenas quentes: 'Se não aguenta o calor, saia'

Zendaya, 27, contou sobre a reação de sua família ao assistir seu novo filme com classificação indicativa de 17 anos.

O que aconteceu

Em uma entrevista para o progama "Jimmy Kimmel Live", o apresentador perguntou para a atriz como foi a reação de sua família ao ver as cenas picantes e à três de "Rivais". "Eles sabem que é um filme com classificação R - menores de 17 anos precisam assistir acompanhados de responsáveis -, se você não consegue lidar com o calor, saia da cozinha. Eu os avisei", relatou a estrela.

Zendaya tem uma relação muito próxima à família e costuma levá-los em pré-estreias, tapetes vermelhos e premiações. Ela narra ter se divertido ao assistir a reação de seus parentes. "Eu já vi o filme muitas vezes, então eu sei quando as cenas estão chegando. Então eu fiquei observando minha família e foi hilário."