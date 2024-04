Taylor Swift serve melancolia sedutora em The Tortured Poets Department

Eu escrevi tantas poesias torturadas nos últimos dois anos e queria compartilhar tudo com vocês, então aqui está a segunda parte do TTPD: The Anthology. 15 músicas extras. E agora a história não é mais minha... é toda sua. Taylor

Parcerias e Referências

Ao dar play em "The Tortured Poets Department", não demora muito para perceber como Taylor sutilmente usa referências da vulnerabilidade de Folklore, nuances de suas raizes no country e o pop mágico que ela domina tão bem em Midnights.

Partindo de um ponto de vista ainda mais particular, arrisco dizer que Lana Del Rey, com quem Taylor já colaborou no passado, também foi uma referência neste projeto. Faixas como "Who's Afraid of Little Old Me?", "Fortnight" e The "Alchemy" automaticamente me levaram direto pra melancolia sedutora que é marca registrada de Lana, mas muito bem aproveitada por Taylor.

Por mais que a versatilidade não seja uma novidade para Taylor, também acredito que se faz necessário um destaque especial para a faixa "Florida", feat com Florence + The Machine, na qual construiu uma parceria equilibrada em que ambas as artistas conseguiram manter sua essência sem comprometer a identidade.