Soweto 30 anos: saiba onde assistir ao vivo show comemorativo em SP

O 'sextou' desta semana vai ser com muito pagode graças ao primeiro show comemorativo do grupo Soweto. A apresentação da turnê começa nesta sexta-feira (19), diretamente de São Paulo.

O canal a cabo Multishow fará a transmissão ao vivo, a partir das 20h. A plataforma de streaming Globoplay também disponibilizará o show para os assinantes.

O Soweto comemora os 30 anos de carreira com uma série de apresentações no Brasil com a formação original do grupo, incluindo o cantor Belo. Os músicos se apresentam no Allianz Parque, em São Paulo, numa data extra no dia seguinte.