Papinha, diretor vencedor do Emmy, prepara série LGBTQIA+ ao lado da filha

A representatividade foi mantida em outras áreas da produção. A trilha sonora, que será 100% original, é composta apenas por vozes femininas majoritariamente LGBTQIA+. Ana Gabriela, Carol Biazin, Izzy, Carol & Vitória são algumas das artistas convidadas. A trilha vai contar também com o primeiro lançamento musical de Aisha, cantora backing vocal do Baco Exu do Blues. Já a equipe de filmagem conta com um quadro 80% feminino.

Rogério é vencedor de um Emmy. O diretor conquistou o prêmio internacional com a novela "Império" (Globo).