Paolla Oliveira aposta em vestido com fenda de R$ 12 mil e diz: 'Básica'

Paolla Oliveira, 42, apostou em vestido com fenda de R$ 12 mil. A atriz compartilhou os cliques em seu perfil em uma rede social nesta sexta-feira (19)

O que aconteceu

A atriz apostou um look todo preto e compartilhou as fotos em seu Instagram. Ela escolheu um vestido assinado pelo designer David Koma e que custa R$ 12 mil.

O vestido tem detalhes no decote e uma fenda. No decote, é possível ver algumas flores e a fenda é na lateral esquerda. Além disso, ela escolheu acrescentar o look com uma chocker. "Básico", escreveu ela.