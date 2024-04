Musa dos anos 80, Ísis de Oliveira rebate ataques: 'Não vou mais aceitar'

No vídeo, ela fala um pouco mais sobre o assunto. "Amados, é um pequeno desabafo. Eu sou uma pessoa que sou educada e eu tento responder a todos os recadinhos de vocês. Pararam para pensar que ninguém paga as minhas contas? Que ninguém fica doente no meu lugar? Que ninguém sabe se eu durmo? Se eu tenho insônia? Se eu acordo bem?"

"Então, por favor, se for pra me tratar mal, não fiquem vai embora. Tá bom? Muito obrigado pela atenção", finaliza.

O desabafo aconteceu dois dias após Ísis publicar um vídeo em seu Instagram sobre procedimentos estéticos feitos no rosto.

A atriz ficou famosa na década de 1980, participando de programas como o do Jô e novelas na Globo.