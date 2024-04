Fadista Mariza faz caminho inverso e traz Portugal ao Brasil: 'Adoro MPB'

"Mariza canta Amália", em homenagem ao maior nome da história do fado, foi inspirado no disco "Frank Sinatra sings Tom Jobim". "Esse é um disco tão atemporal, que eu sempre ouvia e dizia: 'Se eu puder fazer um disco em homenagem a alguém, eu quero com esta roupagem linda, com este bom gosto, essa classe'. Ainda não tive oportunidade de apresentar aos brasileiros.

Intitulado "Amor", seu próximo álbum será cantado pela primeira vez nos shows do Brasil. "Acabei de gravar o disco. Demorou um ano... O ser humano não existe sem amor. Cada vez mais, precisamos de amor e sentir. Existem vários tipos de amor, não é só físico."

A turnê brasileira percorre um pouco dos 25 anos de carreira da cantora, que lançou seu primeiro álbum, "O Fado em Mim", em 2001. Nos últimos anos, ela se abriu a outros gêneros e jovens nomes da música portuguesa. Em 2023, mesclou fado com afrobeat e trap no remix "Minha Terra", ao lado do duo Supa Squad e Apollo G, e uniu tradição, pop e TikTok no hit "Maria Joana", ao lado de Nuno Ribeiro e Calema.

Sinto que [meu trabalho] é de um gênero mais específico, mas, cada dia mais, é Mariza, não é só fado. Já tem uma personalidade minha... Não faço ideia como posso rotular a música que faço, mas tem todas as viagens à África, ao Brasil. Não sei se é pop, se é africanidade, mas sei que tem a minha verdade, essência e o que quero transmitir.

Mariza

"Achavam que eu era brasileira"

Filha de mãe moçambicana, ela ouvia música brasileira, canções africanas e até norte-americanas na infância. Quando tinha três anos, a família se mudou de Moçambique para fugir da guerra civil e foi parar na Mouraria, um bairro fadista de Lisboa, onde eles abriram uma pequena taberna. "Fui ouvindo fado e cantando... Se não tivesse ido morar ali, nunca teria acontecido."