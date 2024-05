Lauana Prado é confirmada no Jaguariúna Rodeo Festival

Lauana Prado levará o projeto "RAIZ" na 35ª edição do Jaguariúna Rodeo Festival.

No show, Lauana apresentará sucessos de sua carreira e releituras de clássicos do sertanejo em formato exclusivo para as arenas de rodeio. A cantora fez sucesso no ano passado com sua versão de "Escrito nas Estrelas", de Tetê Espíndola.