Bruno Mars anuncia quatro shows no Brasil em outubro

A pré-venda exclusiva para Clientes Santander acontece nos dias 6 e 7 de maio. A pré-venda para São Paulo começará às 9h, enquanto a pré-venda para Rio de Janeiro e Brasília começará às 11h, no site oficial da Ticketmaster e nas bilheterias oficiais.

A venda geral começa no dia 8 de maio. A venda para São Paulo começa às 9h no site da Ticketmaster e 11h na bilheteria oficial. Para Rio e Brasília, as vendas começam às 11h no site da Ticketmaster e 13h na bilheteria oficial.