Narcisa transforma apartamento de luxo em camarote para o show da Madonna

Narcisa Tamborindeguy vai criar um camarote vip para assistir ao show de Madonna no próximo sábado (4), em Copacabana.

O que vai acontecer

Em parceria com O Boticário, a socialite vai receber amigos e fãs para o aguardado show de Madonna. A marca vai reunir levar cinco consumidores para a festa vip. "A estratégia dá continuidade aos camarotes da marca nos shows mais esperados pelo público, sempre pensados para proporcionar uma experiência singular com a marca", diz comunicado.

Apartamento de Narcisa tem vista privilegiada para a praia de Copacabana. Desde pequena, ela vive no Edifício Chopin, que é vizinho ao Copacabana Palace, onde está Madonna. O apartamento foi comprado pelos pais ainda na planta. "Eles moravam no Copacabana Palace enquanto esperavam o prédio ficar pronto. Eu amo ficar aqui. Estou acostumada com esse ponto de Copacabana", disse ela em entrevista a João Silva, na Band.