Famosos indicam serviço desnecessário para 'facilitar' salário-maternidade

famosos que estão divulgando a assessoria de salário maternidade, segue a thread: pic.twitter.com/wLsRpgg0Pi -- lucas russomanno (@lucascomentts) April 13, 2024

Quem contrata o serviço deve pagar 30% do valor recebido à empresa. A reportagem simulou a contratação. São pedidos dados como CPF e endereço.

Se o valor não for pago, o beneficiário terá o nome inscrito "nos órgãos de proteção ao crédito, cartório de protesto" e "serão tomadas as medidas judiciais cabíveis". A informação está disponível nos termos do contrato, que qualquer contratante precisa aceitar.

A Serra Ribeiro Assessoria apagou todos os vídeos das publicidades dos famosos do Destaques do Instragram. A Splash, eles afirmaram que os vídeos foram excluídos "por conta dos haters" e para "manter a integridade" de quem fez a divulgação.

A empresa diz conseguir reverter negativas feitas "de forma incorreta" pelo INSS (Instituto Nacional do Seguro Social). "As nossas clientes têm a opção de fazer sozinha pelo INSS, caso desejarem, porém, muitas delas recorrem até nós pedindo um suporte para a realização de todo procedimento para o recebimento do benefício. Vale ressaltar que cobramos valores somente após a concessão do benefício".