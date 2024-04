Fã grava Belo revelando estar solteiro há mais de um mês: 'Posso provar'

Ela publicou o registro em seu perfil no Instagram como prova do momento, em um vídeo selfie que ela mostra o cantor no palco falando. "E eu que já sabia, desde o navio Numano, que o Belo está solteiro e eu posso provar, porque eu gravei sem querer ele falando".

Após recordar o momento, outros fãs confirmaram que também ouviram quando estava curtindo o show no cruzeiro. "Eu fui, eu tava, eu também ouvi!", respondeu uma seguidora no Instagram. "O Belo disse no navio Numanice que tava solteiro. Faz mais de um mês isso. O povo tava tão louco que nem percebeu", "E o Belo já tinha avisado no cruzeiro que tava solteiro" comentaram outros usuários no X.

Para o Numanice#3, lançado em fevereiro deste ano, Belo e Ludmila fizeram a parceira "26 de dezembro", canção que fala sobre essa amante que aceita estar em segundo plano na vida do amado. E por isto, comemoram o Natal fora da data tradicional, porque o parceiro está com seu relacionamento oficial.



O término de Belo e Gracyanne Barbosa veio à público na última quinta-feira (18), com a musa fitness também admitindo ter traído o cantor. O casal teria dado um ponto final ao relacionamento de 15 anos há mais de 8 meses. Apesar de tentativas de perdão para continuarem juntos, o casamento teria se desgatado definivitamente. "A minha relação com o Belo se tornou distante", afirmou a dançarina para o colunista do UOL, Lucas Pasin.