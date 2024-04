Ex-BBB Ariadna publica foto sexy com decotão e desabafa: 'Vou me poupar'

Ela foi questionada por seguidores pelo seu sumiço das redes sociais nos últimos tempos. "Quando abro o Instagram, eu me sinto deprimida. Vejo alguns comentários de pessoas em relação a outros e isso tem me causado grande tristeza", explicou em seus stories. "Me bateu arrependimento de reativar esse perfil."

As pessoas estão doentes e cheias de ódio e adoencendo pessoas que consomem internet. Não esperem muito de mim. Estou focada em preservar minha saúde mental e me poupar dessa energia negativa e caótica que a internet vem me causando.