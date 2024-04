Megadeth esquece o novo disco e aposta em tornado de hits em SP

O disco mais recente, lançado em 2022, foi representado apenas pela faixa-título, "The Sick, the Dying? and the Dead!", que abriu os trabalhos com direito até à divertida menção a uma fala do clássico "Monty Python em Busca do Cálice Sagrado" (1975). Depois disso, apenas e tão somente clássicos, a começar por "Skin o' My Teeth", do disco "Countdown to Extinction", lançado em 1992. Foi neste momento, com o público devidamente entregue, que pudemos conhecer de fato o novo guitarrista, o finlandês Teemu Mäntysaari, substituto do brasileiro Kiko Loureiro.

Talento em altíssima velocidade

Entre a segunda canção e a que veio logo na sequência, a cadenciada "Angry Again" (sucesso na trilha do filme "O Último Grande Herói", de 1993, com Arnold Schwarzenegger), fomos apresentados ao talento de Teemu - que, sim, tem um estilo radicalmente diferente daquele que conhecemos com o nosso Kiko. Bem sério, sisudo, de cara fechada, ele não poderia ser mais Megadeth: o groove e a ginga ficam de lado, enquanto ele entrega uma performance impecável, nota a nota, direta e reta, aguda e pesada, rápida e precisa. Enquanto isso, do outro lado do palco, vemos o homem-sorriso James Lomenzo. Baixista que retorna ao Megadeth mais de uma década depois, ele se empolga, gesticula, provoca a plateia, parecendo um divertido ponto fora da curva.

No centro de tudo, no entanto, está Mustaine. Que, sob certo aspecto, lembra muito mais Teemu do que Lomenzo. Econômico nas interações com a plateia, ele só arriscaria um "boa noite" meio tímido pouco antes da dobradinha "Wake Up Dead" e "In My Darkest Hour", que, aliás, serviu para mostrar quem é que manda naquela história toda. Ali, foi a vez do próprio vocalista e poderoso chefão mostrar que também é um guitarrista habilidoso, dedilhando de fato agilmente e com uma boa dose de tesão, quase como se ele ainda fosse aquele moleque da Califórnia que tocou nos primórdios do Metallica. O show, seja com Teemu ou Kiko, é dele e ponto final.

Comandando um setlist com pouquíssimas variações se comparado ao que vem sendo executado nesta passagem pela América Latina, Mustaine mal deixa suas expressões, além de um eventual momento alucinado de rabo de olho, serem vistas pela plateia, já que em boa parte do tempo está com as madeixas ruivas cobrindo o rosto. Mas, na verdade, isso é o de menos, porque quando ele começa a tocar uma canção como "Sweating Bullets", de letra quase falada e interpretada de maneira acelerada e complexa, e a plateia acompanha praticamente sem errar, obviamente que o frontman saca que o jogo já está ganho. O mesmo acontece com "Trust", pequena pérola de "Cryptic Writings" (1997), recebida entusiasticamente e cantada palavra por palavra a plenos pulmões, levando Mustaine a se emocionar e agradecer, antes de disparar "Tornado of Souls".