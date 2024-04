Após separação, Gracyanne Barbosa desabafa durante treino: 'Mente ruim'

"Me arrependo"

Ao colunista Lucas Pasin, de Splash, Gracyanne Barbosa confirmou que o casamento com Belo acabou há oito meses e que viveu romance com outro homem.

"Eu já estava separada dele. Já tínhamos falado da separação. E não estou mais com ninguém [...] A minha relação com o Belo se tornou distante. Eu era apaixonada pelo Belo, não tenho nem mais idade para viver 'romances', mas o relacionamento acabou. [...] Mesmo estando separada e o Belo sabendo, me arrependo muito (de ter ficado com outro). E nem a nossa relação. Erramos em deixar muita gente palpitar em tudo", disse.

"E reforço: nós não estávamos mais juntos quando aconteceu de eu me envolver com outro. Não existia cobrança entre nós. Mas ele, mesmo assim, me perdoou.[...] Nós (eu e Belo) não somos mais nem amigos. Depois do que rolou, nos afastamos", completou Gracyanne.

De acordo com fontes do colunista de Splash, o término aconteceu após um desgaste na relação, no entanto, eles seguem amigos, e optaram por esperar a "poeira baixar" antes de tornar público que não estão mais juntos.