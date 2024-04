Show de Roberto Carlos acontece em meio a obras e entulhos no Pacaembu

Em contato com a reportagem, a Allegra Pacaembu, concessionária que administra o local, apenas explica que show será oportunidade "de o público observar de perto a evolução da reforma, com a modernização e restauro, que segue em ritmo acelerado."

O show acontecerá no Mercado Pago Hall — novo centro de eventos e convenções — localizado no subsolo do Edifício Multifuncional, que está com estrutura e condições necessárias para receber cerca de 3.000 participantes com segurança e conforto, seguindo as normas vigentes. Allegra Pacaembu

O Mercado Pago Hall, área de eventos destinada ao show, tem capacidade para até 8.500 pessoas, mas vai receber até 3 mil durante a apresentação do rei. "A parte do show está pronta. O palco está montado", comentou um trabalhador, em conversa com a reportagem.

O que sabemos sobre o local de eventos

Roberto Carlos lança turnê 'Eu Ofereço Flores' Imagem: Globo/Fábio Rocha

Mercado Pago Hall receberá shows, espetáculos e eventos corporativos. O local terá capacidade para 8,5 mil pessoas.