Megadeth volta a São Paulo para apresentar sua nova formação

Quando Dave Mustaine, vocalista, guitarrista e líder do Megadeth, diz que "estamos prontos para fazer um retorno triunfante a um dos nossos lugares favoritos para tocar" no anúncio de sua Crush The World Tour pela América Latina, talvez ele não esteja fazendo um daqueles exageros típicos de rockstars. Pelo menos no que diz respeito ao nosso país. Afinal, estamos falando da 16ª turnê da banda por aqui, mantendo-os na liderança do ranking de "bandas de metal que tocaram mais vezes no Brasil". Pois é, surpreendentemente mais até do que o onipresente Iron Maiden.

A primeira passagem do Megadeth pelo Brasil aconteceu em 1991, durante a 2ª edição do Rock in Rio. Curiosamente, em 2022, na mesma época em que foi lançado o novo álbum de estúdio, "The Sick, The Dying? And The Dead!", o grupo de gigantes do thrash metal estava confirmado para se apresentar novamente no festival carioca, mas acabou cancelando sua participação para sair em uma turnê com os conterrâneos do Five Finger Death Punch.

Além do show que acontece em São Paulo na próxima quinta-feira, dia 18, no Espaço Unimed, encerrando um hiato de sete anos desde sua última vinda aos nossos palcos, a turnê passou por Peru, Chile, Uruguai e Paraguai. Depois do Brasil, a sequência de shows estica para Colômbia (21), São Salvador (23) e duas datas no México (25 na Cidade do México e Monterrey no dia 27).