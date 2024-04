Príncipe William e Kate planejam construir 'casa secreta' em terreno real

Além de sentirem que precisam de mais espaço conforme os herdeiros crescem, fontes relatam que é essencial para a recuperação da saúde Kate Middleton, que precisa de um "ambiente sereno para gereciar as demandas do tratamento" preventivo contra um câncer. O espaço maior acolheria com maior comodidade os príncipes de Gales e seus assessores.

Ciente que financiamento público de obras reais é mau visto pelos ingleses, o Príncipe planeja uma forma de pagar eles próprios pela reforma do anexo. "William está muito consciente do escrutínio público sobre os hábitos de consumo da Família Real, por isso está procurando a melhor maneira de cobrir quaisquer custos de renovação", revelou uma fonte.

A atual residência Adelaide Cottage, localizada próxima ao Castelo de Windsor, é usada para o dia a dia da família pela proximidade da escolha das crianças e por pais e irmãos de Kate - que tem dado um apoio essencial em sua recuperação - viverem na vizinhança. A propriedade é lar dos príncipes de Gales desde 2022, quando emitiram um comunicado que "desejavam criar seus filhos em um ambiente rural".