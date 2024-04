Porquinho da Paulista faz 'show' antes do Jonas Brothers: 'Alegrar a fila'

Conhecido como o Porquinho da Paulista, Jonathan Oliveira, 29, animou a fila do show do Jonas Brothers, em São Paulo, cantando as músicas do grupo enquanto os fãs esperavam neste terça (16) a abertura dos portões.

O artista de rua chegou ao Allianz Parque, onde acontece a turnê "The Tour", às 15h. Apenas com uma fantasia de porco inflável, caixa de som e microfone, ele cantou hits como "This Is Me", sucesso do grupo em parceria com a cantora Demi Lovato.

"As fãs pediram parar eu vir alegrar a fila um pouquinho. Já cantaram, pularam, fizeram vídeo e foto. Foi muito legal", disse ele em conversa com Splash.