Ela cresceu! Jairzinho grava música com filha mais velha em álbum: 'Emoção'

Jairzinho acredita que o lançamento repete, de certa forma, o que aconteceu com ele e sua irmã, Luciana Mello, no passado. "Fico duplamente emocionado. Primeiro por cantar com a Isabella, que já vem desenvolvendo o talento vocal dela, com paciência e determinação. E ao, mesmo tempo, faço paralelo com o que aconteceu com a minha carreira e a da minha irmã. Nós começamos com todo o suporte do Jairzão [Rodrigues]."

Jairzinho lança música ao lado da filha mais velha, Isabella Imagem: Divulgação

A princípio, Jairzinho queria gravar uma canção da própria filha, no entanto, ela ainda não se sente pronta para mostrar as canções ao mundo. "Vem Logo" já havia sido lançada anteriormente, mas só na voz de Jair. É uma composição de Jairzinho em homenagem a Tania, esposa e mãe de suas filhas.

Quando ouviram a música pronta, Isabella conta que achou a música "fofa", enquanto Jairzinho se sentiu orgulhoso. "Fala desse sol que brilha entre a gente, ela acaba sendo o meu sol nessa música. Quando canto 'olha esse sol que veio só para brilhar para você', no meu caso, é a minha filha vindo para brilhar para mim... Me lembra a primeira música que gravei com meu pai, 'Deus Salvador', que falava de religiosidade", diz Jairzinho.

Próximos passos

Cursando o Ensino Médio nos Estados Unidos, Isabella ainda tem dois anos para pensar o que estudar na faculdade, mas já adianta que um caminho possível é o de Music Business, seguindo o caminho do pai. "É uma visão mais empreendedora da música. Lado mais burocrática, mas ainda mexendo com coisas criativas", explica Jairzinho, que completa: "Ela tem o nosso suporte tanto para a área artística, quanto para outros caminhos. Tania e eu pesquisamos muito com ela."