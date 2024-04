Ícone dos anos 1960 e jurado do 'The Voice UK', Tom Jones faz show em SP

É bom ficar sabendo que um show de Tom Jones hoje não é apenas uma celebração nostálgica, porque ele está em plena atividade. O cantor nunca deixou de gravar e se apresentar ao vivo e, aos 83 anos, aproveita mais uma fase de grande visibilidade. Desde 2012, ele é um dos "treinadores" do programa de talentos "The Voice UK", se transformando em um dos nomes mais populares da TV inglesa.

Seu sucesso na telinha se deve aos mesmos predicados que o público paulistano irá ver no palco. Carisma abundante, muita simpatia e uma voz única que trafega tranquilamente entre uma sonoridade mais aveludada e momentos de muito vigor. O afinadíssimo Tom Jones abordou em sua carreira quase todos os gêneros do pop.

Em termos de bons resultados no mercado fonográfico, Jones tem três fases de muito destaque. Ao começar a gravar, em 1965, ele enfileirou sucessos seguidos por três anos.

Tom Jones canta e dança em programa de TV dos EUA, em 1976 Imagem: NBCU Photo Bank/NBCUniversal/Getty Images

"It's Not Unusual", "What's New, Pussycat?", "Thunderball", "Green, Green Grass of Home" e "I'll Never Fall in Love Again" são alguns dos 36 singles gravados por ele que entraram para o Top 40 da parada britânica. Depois, nos anos 1970 e 1980, ele gravou menos e caiu na lucrativa tentação de fazer longas temporadas de shows em hotéis de Las Vegas, seguindo os passos de Elvis Presley, com o qual sempre foi comparado.

Sua primeira "volta" ao sucesso se deu em 1999, quando lançou um álbum de duetos, "Reload". No disco, ele divide faixas com artistas pop de várias gerações e estilos, como Robbie Williams, Pretenders, Simply Red e Van Morrison, entre outros. O álbum chegou ao topo da parada britânica e se transformou no disco mais vendido de sua carreira, com 4 milhões de cópias comercializadas no mundo inteiro.