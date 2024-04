Carolina Dieckmann cita preferências no sexo e truque para gozar com marido

Carolina Dieckmann, 45, fez confissões íntimas e revelou que tem um truque para conseguir gozar ao mesmo tempo em que o marido, o diretor de TV Tiago Worcman, 49.

O que aconteceu

Dieckmann afirmou que a melhor coisa que existe é gozar junto com Worcman. "Gente, posso falar uma coisa para vocês? A melhor coisa do mundo, da minha existência, é gozar juntos, é o melhor dos mundos, é o que mais acontece na minha relação, eu dou um jeito, dou um nó, mas [a gente] goza juntos", declarou no programa Surubaum.

A atriz contou que nunca brocharam com ela na cama. "Eu não tenho lugar de fala para falar sobre isso", afirmou. Ao ser questionada pela apresentadora Giovanna Ewbank se em 20 anos de casamento não aconteceu nenhuma vez de Worcman brochar, ela reafirmou que não. "Era para ter brochado? Não estou entendendo".